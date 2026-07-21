Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 Juli 2026: Mayoritas Cerah, Bogor hingga Sukabumi Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Selasa (21/7/2026).

Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat didominasi cerah hingga cerah berawan.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk mewaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa titik.

Berdasarkan data resmi BMKG, pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi tetap cerah berawan.

Namun, terdapat potensi hujan berintensitas ringan dalam skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Adapun pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB) hingga dini hari (01.00 – 07.00 WIB), kondisi cuaca di seluruh wilayah Jawa Barat diperkirakan kembali stabil dan cerah berawan.

Secara umum, suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 30 hingga 90 persen.