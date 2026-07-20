19 Hari Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pemkab Karawang Sukses Dongkrak Omzet UMKM hingga Rp1,199 Miliar

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Penyelenggaraan kegiatan Gebyar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dirangkaikan dengan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia 2026 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mencatatkan sukses besar.

Nilai transaksi ekonomi selama acara berlangsung berhasil menembus angka Rp1,199 miliar atau hampir mencapai Rp1,2 miliar.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa ajang yang digelar di Lapangan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, tersebut berlangsung selama 19 hari, mulai 27 Juni hingga 19 Juli 2026.

Kegiatan ini melibatkan sedikitnya seratusan pelaku UMKM lokal yang menyajikan beragam pilihan kuliner serta produk unggulan daerah.

"Alhamdulillah, hingga hari terakhir pelaksanaan (Senin dini hari), nilai transaksi para pelaku UMKM dalam kegiatan ini berhasil menembus Rp1.199.000.000, hampir mencapai Rp1,2 miliar," ujar Aep di Karawang, Senin (20/7/2026).

Mendorong Pergerakan Ekonomi Kerakyatan

Aep menilai, capaian omzet yang memuaskan tersebut menjadi bukti konkret bahwa pergerakan roda perekonomian daerah dapat dipicu secara efektif melalui penyediaan ruang publik yang positif dan terkonsep.

"Ketika masyarakat menikmati hiburan bersama, kami hadirkan para pelaku UMKM guna mendukung produk lokal," tuturnya.