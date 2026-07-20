Didominasi Lulusan Sekolah, 18.679 Warga Karawang Berburu Kartu Kuning demi Dapatkan Pekerjaan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat sebanyak 18.679 pencari kerja baru terdaftar di wilayahnya sepanjang periode Januari hingga pekan pertama Juli 2026.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia, menyampaikan bahwa angka tersebut diperoleh berdasarkan jumlah permohonan penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu AK1 (kartu kuning).

Dokumen ini merupakan salah satu persyaratan administrasi utama yang wajib dilampirkan saat melamar pekerjaan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.

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Menurut Rosmalia, permohonan kartu kuning terus mengalir setiap bulan. Kendati demikian, lonjakan tertinggi terjadi pada Mei 2026 yang mencapai 8.600 pemohon.

Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan bulan April sebanyak 4.400 pemohon dan Maret yang mencatatkan 1.000 pemohon.

"Peningkatan signifikan pada Mei lalu diduga kuat berkaitan erat dengan momentum kelulusan siswa tingkat SMA dan SMK. Para lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi langsung mengurus kartu kuning untuk melamar pekerjaan," ujar Rosmalia.

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Kapasitas Lowongan Terbatas, Pelatihan Wirausaha Digencarkan

Rosmalia tidak menampik bahwa ketersediaan lowongan kerja di sektor industri sepanjang semester pertama tahun ini masih terbilang terbatas dan belum mampu menyerap seluruh pencari kerja.