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Heboh! Burung Unta Berkeliaran di Permukiman Warga Bandung, BBSKDA Turun Tangan

Senin, 20 Juli 2026 – 14:30 WIB
Heboh! Burung Unta Berkeliaran di Permukiman Warga Bandung, BBSKDA Turun Tangan - JPNN.com Jabar
Rekaman video yang memperlihatkan burung unta berkeliaran di kawasan Rancabolang, Kota Bandung pada Senin (20/7/2026). Foto: potongan layar video di instagram

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di kawasan Rancabolang, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, dihebohkan dengan kemunculan seekor burung unta yang berkeliaran di sekitar permukiman warga pada Senin (20/7/2026) pagi.

Asal usul hewan dengan nama latin Struthio Camelus itu tengah diselidiki oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.

Dalam video amatir yang beredar, terlihat hewan tersebut berkeliaran di kawasan permukiman warga.

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Namun, tak sedikit juga yang merekam keberadaan hewan tersebut menggunakan handphone. Video amatir milik warga kemudian tersebar di media sosial.

Sejumlah pengendara sempat menepi terlebih dahulu karena burung unta yang berdiam di tengah jalan raya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan.

Pada video lain, burung unta itu terlihat tengah mengejar pesepeda.

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Kemunculan burung unta di tengah kawasan permukiman sontak menarik perhatian warga sekitar.

Sejumlah warga bahkan berkerumun di pinggir jalan untuk menyaksikan langsung keberadaan satwa yang tidak lazim ditemui di lingkungan perkotaan.

Heboh, seekor burung unta tiba-tiba berkeliaran di permukiman warga di kawasan Rancabolang, Kota Bandung.
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TAGS   BBKSDA Jabar burung unta burung unta di permukiman warga burung unta di rancabolang

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