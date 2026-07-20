Tembus Rp2,6 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkap Harga Emas dan Perak Antam 20 Juli 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pergerakan harga logam mulia domestik kembali merilis angka terbaru pada Senin (20/7/2026).

Berdasarkan data resmi yang dilansir dari laman logammulia.com harga dasar untuk komoditas emas batangan pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.610.000.

Sementara itu, jika dihitung dengan komponen pajak PPh 0,25 persen, harga emas batangan untuk ukuran terkecil tersebut dibanderol Rp2.616.525.

?Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan nominal yang lebih terjangkau, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga dasar Rp1.355.000 atau Rp1.358.388 setelah dikenakan pajak.

Untuk pecahan yang lebih besar seperti 5 gram dan 10 gram, harga dasar masing-masing dipatok pada Rp12.825.000 dan Rp25.595.000.

?Selain emas batangan reguler, terdapat pula variasi produk lain yang dirilis. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dipatok dengan harga dasar Rp1.425.000, sedangkan untuk ukuran 1 gram berada di angka Rp2.760.000.

?Bagi kolektor produk tematik, Emas Batangan Imlek pecahan 8 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp21.734.800.

Adapun untuk Emas Batangan Batik Seri III yang memiliki nilai estetika tinggi, ukuran 10 gram dijual dengan harga dasar Rp26.600.000, dan ukuran 20 gram senilai Rp52.400.000.