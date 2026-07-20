Peringati HBA ke-66, Kejari Depok Rajut Kebersamaan Lewat Lomba Mancing Forkopimda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok menggelar kegiatan lomba memancing bersama di Rumah Kabeda, Kecamatan Beji, Kota Depok. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini diselenggarakan guna memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66.

?Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Kapolres Metro Depok Kombes Pol. Abdul Waras, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Arif Budiman. Turut hadir pula unsur pimpinan DPRD Kota Depok serta puluhan awak media yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

?Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa momentum ini menjadi pemacu dalam memperkuat kebersamaan antara seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk membangun Kota Depok.

?"Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun bersama. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan Depok yang maju menuju Jawa Barat Istimewa,” ujar Supian Suri dalam sambutannya.

?Supian Suri juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi jajaran Kejari Kota Depok. Menurutnya, Kejari Depok terus konsisten bersinergi dengan Pemkot Depok dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah.

?“Terima kasih atas pengabdian dan berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya Kota Depok yang lebih baik dan bersih,” tuturnya menambahkan.

?Pada kesempatan yang sama, Kajari Kota Depok, Arif Budiman, menjelaskan bahwa kegiatan memancing bersama ini merupakan wujud nyata dari keharmonisan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Ia menyebut ini merupakan kali ketiga kegiatan serupa dilaksanakan.

?“Ini bukan yang pertama kegiatan mancing bersama, ini yang ketiga. Tentunya akan terus terjalin untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama demi mewujudkan Kota Depok yang maju,” kata Arif.