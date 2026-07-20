Berikut Ini Daerah di Jabodetabek yang Berpotensi Hujan Siang Ini hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berlaku mulai Senin (20/7/2026) hingga Selasa (21/7/2026) dini hari.

Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi perubahan cuaca, khususnya potensi hujan disertai kilat dan angin kencang.

?Berdasarkan data resmi BMKG, kondisi cuaca Jabodetabek pada Senin pagi hari diprakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi ini diprediksi bertahan hingga siang hari di sebagian besar wilayah.

?Namun, memasuki siang dan sore hari, dinamika cuaca mulai berubah.

Menjelang malam, hujan ringan pada skala lokal berpotensi membasahi sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

?BMKG juga mengeluarkan peringatan dini bagi warga yang beraktivitas di wilayah selatan Jabodetabek.

?"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor pada sore hingga malam hari," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Senin (20/7).