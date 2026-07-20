Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Juli 2026: Waspada Hujan Lokal dan Angin Kencang Sore Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin (20/7/2026).

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan berdurasi singkat serta peningkatan kecepatan angin di sejumlah daerah pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan data prakiraan cuaca resmi, kondisi cuaca pada pagi hari (pukul 07.00–13.00 WIB) didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, potensi hujan ringan diprediksi mulai terjadi menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari (pukul 13.00–19.00 WIB), cuaca di Jawa Barat secara umum masih diprakirakan cerah hingga cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam skala lokal dan durasi singkat.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada rentang waktu tersebut meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten Garut.

Sementara itu, pada malam hari (pukul 19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca diperkirakan beralih menjadi cerah berawan hingga berawan.

Hujan berintensitas ringan pada skala lokal masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.