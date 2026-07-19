Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Pantai Selatan Sukabumi, Getaran Terasa hingga Bogor dan Bandung

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Selatan Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (19/7/2026) pukul 15.11 WIB.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,8 dan dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

BMKG mencatat episentrum gempa berada di laut pada koordinat 7,74 derajat Lintang Selatan dan 106,44 derajat Bujur Timur atau sekitar 79 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan kedalaman 52 kilometer.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas deformasi batuan di dasar laut.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust fault)," demikian keterangan resmi BMKG yang diterima, JPNN.com pada Minggu (19/7/2026).

Berdasarkan peta tingkat guncangan atau shakemap BMKG, gempa dirasakan dengan intensitas III MMI di sejumlah wilayah, antara lain Cikotok, Kalapanunggal, Cidolog, Cisaat, Simpenan, Kota Sukabumi, Nagrak, Panggarangan, Cimahi, Banjaran, Lembang, Parongpong, Cililin, Sariwangi, Katapang, Bandung, Cianjur, Ciwidey, Ciawi, Cikole, hingga Pelabuhanratu.

Sementara itu, guncangan dengan intensitas II MMI dirasakan di Soreang, Ciracap, dan Bogor. Pada skala tersebut, getaran umumnya dirasakan di dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang melintas.

Hingga pukul 15.40 WIB, BMKG menyatakan belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Kendati demikian, pemantauan terhadap aktivitas kegempaan di wilayah tersebut masih terus dilakukan.