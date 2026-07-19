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Catat! Pendaki Tektok Gunung Gede Pangrango Kini Wajib Daftar Resmi

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:00 WIB
Catat! Pendaki Tektok Gunung Gede Pangrango Kini Wajib Daftar Resmi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pendaki di Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menegaskan bahwa seluruh pendaki yang melakukan aktivitas tektok atau perjalanan pulang pergi tanpa berkemah, wajib mendaftarkan diri secara resmi melalui situs web daring TNGGP.

Kebijakan ini diberlakukan guna mengantisipasi risiko keselamatan di sepanjang jalur pendakian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Balai Besar TNGGP, Agus Deni, seperti dilansir dari laman antara.

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Langkah ini diambil menyusul video viral di media sosial yang memperlihatkan proses evakuasi sejumlah pendaki tektok perempuan oleh tim relawan beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini, pihak TNGGP masih melakukan penelusuran terkait status kepesertaan rombongan pendaki yang dievakuasi tersebut.

"Kami belum menerima data rinci terkait identitas para pendaki, termasuk untuk status mereka mendaftar resmi secara online atau tidak, saat ini masih kami telusuri," ujar Agus Deni.

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Berdasarkan video yang beredar, proses evakuasi dilakukan pada malam hari dengan peralatan seadanya.

Tim sukarelawan terpaksa menggunakan kain sarung untuk menggendong sejumlah pendaki perempuan asal Jakarta yang mengalami kelelahan ekstrem.

Balai Besar TNGGP menegaskan pendaki tektok atau pulang pergi ke Gunung Gede Pangrango wajib mendaftar daring demi keselamatan. Simak aturan lengkapnya di sini
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