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Polusi Debu di Citatah Kabupaten Bandung Barat Kian Mengkhawatirkan

Minggu, 19 Juli 2026 – 15:00 WIB
Polusi Debu di Citatah Kabupaten Bandung Barat Kian Mengkhawatirkan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi polusi udara. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat menemukan tiga parameter pencemar udara yang melampaui baku mutu lingkungan dalam hasil uji laboratorium awal di kawasan pabrik kapur dan pertambangan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala DLH Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil uji petik yang dilakukan tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada 11 Juli 2026.

"Dari sejumlah parameter yang diuji, ada yang melebihi baku mutu, yaitu TSP, PM10, dan PM2,5. Artinya, debu-debu tersebut sudah terindikasi melampaui baku mutu," kata Ai di Bandung Barat, Sabtu (18/7).

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Menurut Ai, hasil uji laboratorium awal menunjukkan adanya paparan polusi debu yang signifikan di kawasan tersebut.

Namun, hasil itu belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan akhir karena masih diperlukan pengujian lanjutan di sejumlah titik yang lebih representatif.

DLH Jawa Barat dijadwalkan kembali melakukan pengambilan sampel pada Senin, 20 Juli 2026. Pengujian lanjutan dilakukan saat aktivitas industri berlangsung normal sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi kualitas udara secara lebih menyeluruh.

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"Ini belum final. Kami akan melakukan pengujian di beberapa titik lain yang mewakili, seperti area publik, jalan, dan area tambang. Pengambilan sampel awal belum mewakili semua," ujar Ai.

Untuk memperkuat proses investigasi, DLH Jawa Barat menerapkan metode klasterisasi dengan membagi wilayah pengawasan ke dalam tiga zona, yaitu kawasan pengolahan kapur, area publik, dan kawasan pertambangan.

DLH Jawa Barat menemukan TSP, PM10, dan PM2,5 melampaui baku mutu dalam uji awal kualitas udara di kawasan pabrik kapur dan tambang Citatah
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TAGS   DLH Jawa Barat pencemaran udara Bandung Barat polusi udara Citatah pabrik kapur citatah kualitas udara bandung barat tambang Citatah pencemaran debu baku mutu udara Kecamatan Cipatat kabupaten bandung barat

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