Polusi Debu di Citatah Kabupaten Bandung Barat Kian Mengkhawatirkan

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat menemukan tiga parameter pencemar udara yang melampaui baku mutu lingkungan dalam hasil uji laboratorium awal di kawasan pabrik kapur dan pertambangan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala DLH Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil uji petik yang dilakukan tim Pengawas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada 11 Juli 2026.

"Dari sejumlah parameter yang diuji, ada yang melebihi baku mutu, yaitu TSP, PM10, dan PM2,5. Artinya, debu-debu tersebut sudah terindikasi melampaui baku mutu," kata Ai di Bandung Barat, Sabtu (18/7).

Menurut Ai, hasil uji laboratorium awal menunjukkan adanya paparan polusi debu yang signifikan di kawasan tersebut.

Namun, hasil itu belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan akhir karena masih diperlukan pengujian lanjutan di sejumlah titik yang lebih representatif.

DLH Jawa Barat dijadwalkan kembali melakukan pengambilan sampel pada Senin, 20 Juli 2026. Pengujian lanjutan dilakukan saat aktivitas industri berlangsung normal sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi kualitas udara secara lebih menyeluruh.

"Ini belum final. Kami akan melakukan pengujian di beberapa titik lain yang mewakili, seperti area publik, jalan, dan area tambang. Pengambilan sampel awal belum mewakili semua," ujar Ai.

Untuk memperkuat proses investigasi, DLH Jawa Barat menerapkan metode klasterisasi dengan membagi wilayah pengawasan ke dalam tiga zona, yaitu kawasan pengolahan kapur, area publik, dan kawasan pertambangan.