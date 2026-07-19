Penjelasan Manajemen Soal Kabar Heboh Hotel GH Universal Bandung Dijual Rp1 Triliun

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Rumor penjualan Hotel GH Universal Bandung ramai beredar di media sosial Threads.

Manajemen pun langsung buka suara dan membantah kabar tersebut.

Informasi mengenai penjualan hotel bintang lima yang berada di Kabupaten Bandung Barat itu diunggah akun @eniqueproperty di Threads dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Dalam unggahan yang dilihat JPNN, tertulis Hotel GH Universal dijual dengan harga USD 60 juta atau Rp1,076 Triliun.

Unggahan itu juga mencantumkan spesifikasi hotel, mulai dari luas lahan 14.700 meter persegi, luas bangunan 12.000 meter persegi, berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), memiliki lima lantai, hingga 105 kamar.



Selain itu, unggahan tersebut memuat mekanisme transaksi yang mengharuskan calon pembeli melampirkan Letter of Intent (LOI), SPH, serta bukti dana sebelum menghubungi nomor kontak yang tertera.

Menanggapi kabar tersebut, manajemen GH Universal, menegaskan informasi yang beredar tidak benar.

Menurutnya, hingga saat ini tidak pernah ada pernyataan resmi dari pihak manajemen maupun pemilik mengenai rencana penjualan hotel tersebut.

"Menaggapi rumor tidak berdasar yang beredar di media sosial mengenai penjualan GH Universal Hotel Bandung, kami mewakili pihak pemilik secara resmi menyatakan bahwa GH Universal Hotel tidak untuk dijual," tulis manajemen melalui keterangan tertulisnya yang diterima JPNN, Minggu (19/7/2026).