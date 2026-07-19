Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 19 Juli 2026: Logam Mulia 0,5 Gram hingga 1 Kilogram, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 19 Juli 2026, berada di kisaran Rp1,357 juta untuk ukuran 0,5 gram hingga Rp2,554 miliar untuk ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.614.000.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.620.535.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga dasar Rp1.357.000. Setelah pajak, harganya menjadi Rp1.360.393.

Harga emas batangan ukuran 2 gram tercatat Rp5.168.000 sebelum pajak dan Rp5.180.920 setelah pajak.

Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp12.845.000 atau Rp12.877.113 setelah pajak.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 10 gram dijual seharga Rp25.635.000 sebelum pajak.

Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp25.699.088.