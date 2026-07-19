Nenden Euis Mulyati Resmi Pimpin IKA Unpas, Siap Benahi Organisasi dan Perkuat Sinergi

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dr. Nenden Euis Mulyati resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pasundan (Unpas) periode 2026 - 2031.

Rektor Universitas Pasundan Prof Dr Azhar Affandi mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru IKA Unpas.

Dia berharap organisasi alumni tersebut mampu menjadi mitra strategis kampus dalam mendukung kemajuan Universitas Pasundan.

"Saya atas nama keluarga besar Universitas Pasundan mengucapkan selamat kepada Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pasundan periode 2026 - 2031," kata Azhar setelah pelantikan di Kampus Unpas Tamansari, Kota Bandung, dikutip Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, sinergi antara IKA Unpas dan pihak universitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Dia berharap, kepengurusan baru dapat memperkuat hubungan dengan para alumni sekaligus mengoptimalkan kontribusi alumni bagi pengembangan Universitas Pasundan.

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"Semoga IKA Unpas selalu bersinergi dengan Universitas Pasundan dan mendukung tujuan yang ingin dicapai melalui IKU. Khususnya bagaimana kita mempererat alumni dan memperkuat peran mereka untuk membangun Unpas ke depan yang lebih baik," ujarnya.

Azhar juga optimistis di bawah kepemimpinan Nenden bersama Sekretaris Jenderal yang baru, IKA Unpas mampu menggali berbagai potensi alumni yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.