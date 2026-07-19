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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 19 Juli 2026: Depok, Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan

Minggu, 19 Juli 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 19 Juli 2026: Depok, Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 19 Juli 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Minggu, 19 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 20 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

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Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Jakarta Selatan serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Sementara itu, pada dini hari, Senin, 20 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 19 Juli 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Waspadai hujan, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah
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