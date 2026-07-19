Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Juli 2026: Hujan Berpotensi Turun Sore hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 19 Juli 2026. Hujan diprakirakan terjadi secara lokal dengan durasi singkat, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Kendati demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal dan dalam durasi singkat di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.