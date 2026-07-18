TPS 3R Depok Tak Hanya Produksi Kompos, Kini Hasilkan Bahan Baku RDF

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Jalan Jawa kini tidak hanya memproduksi kompos.

Melalui dukungan sarana dan peralatan baru, fasilitas tersebut juga mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan baku Refresh Derived Fuel (RDF) sebagai sumber energi alternatif.

Pengembangan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dalam meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya, sekaligus mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

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Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK Kota Depok Udara Kodratullah mengatakan, TPS 3R Jalan Jawa merupakan pengembangan dari Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang sebelumnya hanya menghasilkan kompos dari sampah organik.

Kini, fasilitas tersebut juga dilengkapi mesin pencacah untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan baku RDF.

Meski demikian, hasil yang diproduksi TPS 3R Jalan Jawa saat ini masih berupa bahan baku RDF, yaitu, serpihan plastik hasil pemilahan dan pencacahan.

Material tersebut masih memerlukan proses lanjutan agar memenuhi standar sebagai RDF siap pakai yang dapat dimanfaatkan oleh industri.

“Mesin yang ada saat ini menghasilkan cacahan plastik berukuran lebih kecil sebagai bahan RDF. Jadi yang dihasilkan TPS 3R saat ini masih berupa bahan baku RDF, belum menjadi RDF siap pakai,” ucapnya.