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Pascakebakaran TPA Cipayung, Pemkot Depok Perkuat Mitigasi Berbasis Teknologi

Sabtu, 18 Juli 2026 – 12:00 WIB
Pascakebakaran TPA Cipayung, Pemkot Depok Perkuat Mitigasi Berbasis Teknologi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan sejumlah langkah mitigasi lanjutan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Diketahui, TPA Cipayung mengalami kebakaran pada Kamis (16/7) malam.

Penguatan upaya pencegahan tersebut dilakukan setelah evaluasi penanganan kebakaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

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Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, hasil evaluasi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan segera ditindaklanjuti.

Langkah ini dinilai penting, mengingat musim kemarau dan potensi fenomena El Nino dapat meningkatkan risiko kebakaran di kawasan TPA.

“Kami sudah rapat dengan tim penanganan kebakaran dari KLHK RI. Hal-hal yang ke depan perlu dilakukan terkait mitigasi, khususnya pengawasan, akan diperkuat melalui patroli lapangan yang sudah diterapkan teman-teman DLHK serta patroli menggunakan drone,” ucapnya.

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Selain memperkuat pengawasan, Pemkot Depok juga akan meningkatkan kesiapsiagaan sarana pemadaman.

Adapun upaya tersebut meliputi penyediaan embung portabel sebagai cadangan sumber air, optimalisasi hidran, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat saat kondisi darurat.

Pemkot Depok memperkuat mitigasi dengan berbasis teknologi sesuai terjadinya kebakaran pada Kamis malam
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TAGS   kota depok TPA Cipayung tpa cipayung kebakaran mitigasi

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