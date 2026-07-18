Pemkot Bogor Siap Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Catat Lokasinya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu (19/7) dini hari.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 00.00 hingga 04.00 WIB tersebut terbuka gratis bagi masyarakat dan akan dimeriahkan dengan ragam pembagian doorprize.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum nobar final Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama.

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"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 di Plaza Balai Kota Bogor. Mari jadikan kegiatan ini sebagai ruang kebersamaan dan hiburan masyarakat dengan tetap menjaga ketertiban serta kebersihan lingkungan," ucapnya.

Adapun utuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemkot Bogor telah menyiapkan sejumlah lokasi kantong parkir bagi masyarakat yang hadir, di antaranya area Bapperida, Perpustakaan Kota Bogor, DPMPTSP, Kompleks Bank Jalan Kapten Muslihat, serta Hotel Salak The Heritage.

Denny Mulyadi juga mengimbau masyarakat yang hadir untuk mempersiapkan diri dengan baik, menggunakan pakaian yang nyaman, membawa perlengkapan sesuai kondisi cuaca seperti jas hujan, serta menjaga barang bawaan pribadi.

Pemkot Bogor mengingatkan sejumlah ketentuan selama pelaksanaan nobar, di antaranya masyarakat dilarang membawa flare, petasan, senjata tajam, minuman keras, maupun obat-obatan terlarang.

“Selain itu, peserta juga diimbau tidak merokok di area nobar, tidak membawa atribut politik, serta tidak menggunakan aksesoris berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan bersama,” terangnya.