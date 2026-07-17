Turki Tawarkan Liburan Musim Panas Tanpa Ribet, Akses Cepat ke Berbagai Destinasi Wisata

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Liburan musim panas selalu menjadi momen yang dinanti para pelancong.

Tak heran, banyak wisatawan kini lebih memilih destinasi yang bukan hanya menawarkan panorama indah, tetapi juga perjalanan yang praktis sejak pertama kali mendarat.

Kenyamanan saat tiba di destinasi menjadi faktor penting. Sebab, tidak sedikit wisatawan yang harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di pemeriksaan imigrasi, terutama di sejumlah bandara utama dunia pada musim liburan.

Riset terbaru World Travel & Tourism Council (WTTC) bahkan menyebutkan, penerapan sistem Entry/Exit System (EES) dan pemeriksaan biometrik di kawasan Schengen berpotensi membuat waktu tunggu di perbatasan mencapai tiga hingga empat jam.

Kondisi itu diperkirakan bisa mengurangi minat sekitar sepertiga wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut.

Di tengah situasi itu, Turki menawarkan pengalaman berbeda.

Negara yang membentang di dua benua ini menghadirkan proses kedatangan yang lebih cepat dan efisien, didukung jaringan penerbangan langsung dari berbagai kota besar dunia serta sistem bandara modern yang memudahkan mobilitas wisatawan.

Terbang Langsung ke Berbagai Destinasi Favorit