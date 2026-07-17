JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hadapi Musim Kemarau, Tirta Pakuan Diminta Siaga Pasok Air Bersih di Kota Bogor

Hadapi Musim Kemarau, Tirta Pakuan Diminta Siaga Pasok Air Bersih di Kota Bogor

Jumat, 17 Juli 2026 – 19:30 WIB
Hadapi Musim Kemarau, Tirta Pakuan Diminta Siaga Pasok Air Bersih di Kota Bogor - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.

Salah satu langkah yang diminta adalah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan armada tangki bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Menurut Dedie, perubahan iklim yang dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina menyebabkan penurunan ketersediaan air di beberapa kawasan, terutama bagi masyarakat yang masih mengandalkan air sumur dan belum memiliki sambungan air bersih.

Baca Juga:

"Perumda Tirta Pakuan harus hadir membantu warga yang terdampak kekeringan dengan menyiapkan distribusi air bersih melalui tangki air," ujar Dedie Rachim, Jumat (17/7/2026).

Selain penanganan darurat, Dedie juga mengimbau masyarakat yang belum memiliki sambungan air bersih Perumda Tirta Pakuan agar segera mengajukan pemasangan sambungan baru sebagai langkah antisipasi menghadapi kebutuhan air pada musim kemarau.

Ia menilai akses terhadap jaringan air bersih menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang rentan mengalami penurunan debit saat musim kemarau.

Baca Juga:

Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga mulai memengaruhi ketersediaan air baku Perumda Tirta Pakuan.

Debit Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, yang menjadi sumber utama air baku perusahaan daerah tersebut, dilaporkan mengalami penurunan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menginstruksikan Perumda Tirta Pakuan menyiapkan distribusi air bersih menggunakan tangki air bagi warga terdampak musim kemarau
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   musim kemarau kekeringan sungai ciliwung Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sungai cisadane el nino la nina wali kota bogor dedie a rachim bantuan air bersih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU