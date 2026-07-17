Hadapi Musim Kemarau, Tirta Pakuan Diminta Siaga Pasok Air Bersih di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.

Salah satu langkah yang diminta adalah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan armada tangki bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Menurut Dedie, perubahan iklim yang dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina menyebabkan penurunan ketersediaan air di beberapa kawasan, terutama bagi masyarakat yang masih mengandalkan air sumur dan belum memiliki sambungan air bersih.

"Perumda Tirta Pakuan harus hadir membantu warga yang terdampak kekeringan dengan menyiapkan distribusi air bersih melalui tangki air," ujar Dedie Rachim, Jumat (17/7/2026).

Selain penanganan darurat, Dedie juga mengimbau masyarakat yang belum memiliki sambungan air bersih Perumda Tirta Pakuan agar segera mengajukan pemasangan sambungan baru sebagai langkah antisipasi menghadapi kebutuhan air pada musim kemarau.

Ia menilai akses terhadap jaringan air bersih menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang rentan mengalami penurunan debit saat musim kemarau.

Di sisi lain, kondisi musim kemarau juga mulai memengaruhi ketersediaan air baku Perumda Tirta Pakuan.

Debit Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, yang menjadi sumber utama air baku perusahaan daerah tersebut, dilaporkan mengalami penurunan.