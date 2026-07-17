Pemkot Depok Segera Luncurkan Angkot Listrik Trayek D10A, Dilengkapi AC dan Kursi Disabilitas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan angkutan kota (angkot) listrik pengganti trayek D10A hampir siap beroperasi.

Kehadiran armada baru tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan ramah lingkungan.

Program ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi umum di Kota Depok.

Sebagai bagian dari proses persiapan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, melakukan pengecekan langsung terhadap armada di lokasi karoseri.

Menurut Aan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh kendaraan telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan secara umum siap untuk dioperasikan.

"Hari ini kami melakukan pengecekan langsung ke karoseri untuk memastikan kesiapan unit. Secara umum kondisinya sudah sangat baik dan kini memasuki tahap finalisasi," ujar Aan.

Ia menjelaskan, armada baru menggunakan tenaga listrik sehingga diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan emisi sekaligus menjadi bagian dari transformasi transportasi publik menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Selain mengusung teknologi ramah lingkungan, angkot listrik tersebut juga dilengkapi sejumlah fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.