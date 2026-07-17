JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BPKH dan Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Bisnis Syariah dari Bandung

BPKH dan Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Bisnis Syariah dari Bandung

Jumat, 17 Juli 2026 – 18:20 WIB
BPKH dan Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Bisnis Syariah dari Bandung - JPNN.com Jabar
Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar Synergy Roadshow 2026 di Kota Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan bisnis pada paruh kedua 2026.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, Bandung menjadi kota ketiga penyelenggaraan Synergy Roadshow setelah Jakarta dan Surabaya.

Baca Juga:

Agenda serupa selanjutnya akan digelar di Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

Menurut Imam, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi jajaran pimpinan wilayah dan cabang untuk menyelaraskan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi peluang pertumbuhan di masing-masing daerah.

"Kami ingin membangun semangat dan optimisme menghadapi semester kedua tahun ini di tengah kondisi perekonomian nasional yang menantang dan situasi global yang masih bergejolak," kata Imam saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

Imam menjelaskan, Bank Muamalat selalu mengedepankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada segmen ritel, baik consumer maupun usaha kecil dan menengah (SME), tanpa mengabaikan pengembangan bisnis korporasi yang sehat.

Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga akhir Maret 2026, pembiayaan Solusi Emas Hijrah melonjak lebih dari 11 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp1,7 triliun.

Badan Penbelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat memperkuat sinergi dari Bandung, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis syariah dan layanan haji digital.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Synergy Roadshow 2026 Bank Muamalat Bandung BPKH dan Bank Muamalat Muamalat DIN Kartu Haji Indonesia Badan Pengelola Keuangan Haji

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU