BPKH dan Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Bisnis Syariah dari Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar Synergy Roadshow 2026 di Kota Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan bisnis pada paruh kedua 2026.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, Bandung menjadi kota ketiga penyelenggaraan Synergy Roadshow setelah Jakarta dan Surabaya.

Agenda serupa selanjutnya akan digelar di Yogyakarta, Makassar, dan Medan.

Menurut Imam, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi jajaran pimpinan wilayah dan cabang untuk menyelaraskan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi peluang pertumbuhan di masing-masing daerah.

"Kami ingin membangun semangat dan optimisme menghadapi semester kedua tahun ini di tengah kondisi perekonomian nasional yang menantang dan situasi global yang masih bergejolak," kata Imam saat ditemui di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).

Imam menjelaskan, Bank Muamalat selalu mengedepankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada segmen ritel, baik consumer maupun usaha kecil dan menengah (SME), tanpa mengabaikan pengembangan bisnis korporasi yang sehat.

Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga akhir Maret 2026, pembiayaan Solusi Emas Hijrah melonjak lebih dari 11 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp1,7 triliun.