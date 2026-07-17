BAZNAS Kota Depok Salurkan Dana ZIS Rp246 Juta kepada 1.205 Penerima Manfaat pada Juni 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) senilai Rp246.038.500 kepada 1.205 penerima manfaat selama Juni 2026.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui empat program unggulan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua BAZNAS Kota Depok, Endang Ahmad Yani, mengatakan penyaluran dana ZIS merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mengelola amanah para muzaki secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

"Alhamdulillah, pada Juni 2026 BAZNAS Kota Depok kembali menyalurkan amanah para muzaki kepada 1.205 penerima manfaat melalui berbagai program kemaslahatan," ujar Endang.

Berdasarkan data BAZNAS Kota Depok, bantuan tersebut disalurkan melalui empat program utama, yaitu Depok Peduli kepada 1.089 penerima manfaat, Depok Cerdas kepada 82 penerima manfaat, Depok Sehat kepada 30 penerima manfaat, serta Depok Taqwa kepada empat penerima manfaat.

Endang menegaskan, pihaknya terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan seluruh dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan sesuai peruntukannya serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat," katanya.

Selain menyampaikan laporan penyaluran, BAZNAS Kota Depok juga mengapresiasi para muzaki, munfik, dan dermawan yang telah mempercayakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga tersebut.