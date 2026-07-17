LSP Permanent Makeup Indonesia Kantongi Lisensi BNSP, Sertifikasi Praktisi Sulam Kini Diakui Negara

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara resmi memberikan lisensi operasional kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Permanent Makeup Indonesia.

Dengan lisensi tersebut, lembaga ini menjadi pihak pertama yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi di bidang sulam kosmetik atau permanent makeup di Indonesia.

Lisensi tersebut diberikan pada 10 Juli 2026 dan berlaku selama lima tahun hingga 10 Juli 2031. Penetapan itu tertuang dalam dokumen resmi bernomor BNSP-LSP-2795-ID.

Pemberian lisensi dilakukan setelah LSP Permanent Makeup Indonesia dinyatakan memenuhi persyaratan penyelenggaraan sistem sertifikasi profesi sesuai pedoman BNSP Nomor 201 Tahun 2014, BNSP Nomor 202 Tahun 2014, dan BNSP Nomor 210 Tahun 2017.

Selain lisensi dari BNSP, bidang sertifikasi permanent makeup juga telah memiliki dasar hukum melalui diterbitkannya Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Nomor 28 Tahun 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Melalui regulasi tersebut, praktisi sulam kosmetik, meliputi sulam alis, sulam bibir, dan sulam garis mata, dapat mengikuti uji kompetensi resmi untuk memperoleh sertifikat profesi berlisensi BNSP.

Ketua BNSP, Syamsi Hari, mengatakan pengakuan terhadap LSP Permanent Makeup Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri kecantikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

"Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan dari tenaga yang benar-benar kompeten dan teruji. Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan acuan yang jelas serta diakui negara agar industri ini berkembang sehat dan teratur," ujar Syamsi di Jakarta.