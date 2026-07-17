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Kuningan Job Fair 2026 Sediakan 5.000 Lowongan Kerja dari 40 Perusahaan

Jumat, 17 Juli 2026 – 10:00 WIB
Kuningan Job Fair 2026 Sediakan 5.000 Lowongan Kerja dari 40 Perusahaan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencari kerja di job fair atau angkatan kerja. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menggelar Kuningan Job Fair 2026 dengan menyediakan sekitar 5.000 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Ewangga tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengatakan perusahaan yang berpartisipasi tidak hanya berasal dari Kabupaten Kuningan, tetapi juga dari Brebes, Cirebon, Majalengka, hingga kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

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"Bursa kerja yang digelar di Gedung Olahraga Ewangga itu melibatkan perusahaan asal Kuningan, Brebes, Cirebon, Majalengka, hingga wilayah Jabodetabek," kata Dian.

Menurut Dian, penyelenggaraan bursa kerja merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dengan mempertemukan pencari kerja secara langsung dengan dunia usaha.

Ia menilai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan mulai menunjukkan perkembangan positif.

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Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta perlu terus diperkuat agar peluang kerja semakin luas.

"Kondisi ketenagakerjaan di Kuningan mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini harus dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan dunia usaha agar kesempatan kerja terus bertambah," ujarnya.

Pemkab Kuningan menggelar Kuningan Job Fair 2026 dengan menyediakan sekitar 5.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan
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TAGS   job fair kuningan Kuningan Job Fair lowongan kerja Kuningan bursa kerja kuningan pemkab kuningan bupati kuningan disnakertrans kuningan pelatihan kerja kuningan pengangguran kuningan Dian Rachmat Yanuar

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