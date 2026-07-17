Update Harga Emas dan Perak Antam 17 Juli 2026: Cek Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Jumat (17/7/2026) dipasarkan mulai Rp1.353.000 untuk pecahan 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan pecahan 1 gram tercatat sebesar Rp2.606.000 sebelum pajak.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku, emas batangan pecahan 2 gram dibanderol Rp5.152.000, sedangkan pecahan 5 gram dijual seharga Rp12.805.000.

Untuk pembelian emas dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan pecahan 1 gram menjadi Rp2.612.515.

Berikut daftar harga emas batangan dan perak batangan Antam per Jumat, 17 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.353.000 (Rp1.356.383 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.606.000 (Rp2.612.515 setelah PPh 0,25%)

2 gram: Rp5.152.000 (Rp5.164.880 setelah PPh 0,25%)

3 gram: Rp7.703.000 (Rp7.722.258 setelah PPh 0,25%)

5 gram: Rp12.805.000 (Rp12.837.013 setelah PPh 0,25%)

10 gram: Rp25.555.000 (Rp25.618.888 setelah PPh 0,25%)

25 gram: Rp63.762.000 (Rp63.921.405 setelah PPh 0,25%)

50 gram: Rp127.445.000 (Rp127.763.613 setelah PPh 0,25%)

100 gram: Rp254.812.000 (Rp255.449.030 setelah PPh 0,25%)

250 gram: Rp636.765.000 (Rp638.356.913 setelah PPh 0,25%)

500 gram: Rp1.273.320.000 (Rp1.276.503.300 setelah PPh 0,25%)

1.000 gram: Rp2.546.600.000 (Rp2.552.966.500 setelah PPh 0,25%)

Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.423.000 (Rp1.426.558 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.756.000 (Rp2.762.890 setelah PPh 0,25%)

Emas Batangan Selamat Idulfitri

5 gram: Rp13.778.000 (Rp13.812.445 setelah PPh 0,25%)