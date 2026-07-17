Prakiraan Cuaca Jabodetabek 17 Juli 2026: Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Guyur Kabupaten Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (17/7/2026) diprakirakan didominasi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Jumat, 17 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, cuaca pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang dan sore hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan diprakirakan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan berangsur cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut hingga dini hari pada Sabtu (18/7/2026).

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 24 hingga 34 derajat Celsius.