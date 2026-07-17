Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 Juli 2026: Cerah Seharian, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Empat Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Jumat (17/7/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cerah hingga cerah berawan diperkirakan berlangsung pada pagi hari, yakni pukul 07.00–13.00 WIB.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih didominasi cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan.

Sementara itu, dini hari hingga pukul 07.00 WIB diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 30 hingga 90 persen.