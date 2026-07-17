TPA Cipayung Depok Terbakar, Proses Pendinginan Berlangsung hingga Pukul 06.00 WIB

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, pada Kamis (16/7) malam.

Hingga malam hari, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan titik api tidak kembali muncul.

Pantauan JPNN.com di lokasi kejadian, kepulan asap masih terlihat membumbung dari area TPA.

Petugas pemadam kebakaran terus bersiaga untuk menangani sisa bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan bahwa fokus penanganan saat ini adalah proses pendinginan di seluruh area yang terdampak kebakaran.

Menurut Reni, pihaknya telah meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok untuk melakukan penyiraman secara rutin sebagai langkah antisipasi, terutama mengingat kondisi cuaca yang sedang panas.

"Saya sudah minta tolong ke Damkar yang ada di lokasi sini supaya satu hari itu minimal dua kali penyiraman untuk antisipasi karena memang cuaca kan sedang panas," ujar Reni, Kamis (16/7) malam.

Selain penyiraman rutin, DLHK juga meminta agar proses pendinginan dilakukan secara berkelanjutan hingga Jumat (17/7) pagi.