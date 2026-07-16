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Kebakaran di TPA Cipayung Depok Berhasil Dipadamkan, Penyebab Masih Diselidiki

Kamis, 16 Juli 2026 – 22:30 WIB
Kebakaran di TPA Cipayung Depok Berhasil Dipadamkan, Penyebab Masih Diselidiki - JPNN.com Jabar
Personel Damkar Depok saat sedang memadamkan api di TPA Cipayung. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, pada Kamis (16/7) malam berhasil dipadamkan.

Meski demikian, petugas pemadam kebakaran (Damkar) masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan petugas Damkar yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman sekaligus melokalisasi kobaran api agar tidak meluas.

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"Jadi bisa segera dilokalisasi sehingga tidak menyebar," kata Reni di lokasi kejadian, Kamis malam.

Menurut Reni, saat ini api telah berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih melakukan pendinginan di area yang terbakar sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi penyalaan kembali.

"Alhamdulillah sekarang sudah padam, tetapi masih dalam proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi. Karena berarti ada pemicunya, sehingga sekarang kami antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan," ujarnya.

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Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan sementara, kebakaran bermula dari satu titik api. Namun, kobaran sempat merambat ke area di sekitarnya sebelum berhasil dikendalikan oleh petugas.

"Kalau tadi hanya satu titik api, tetapi kemudian merambat," katanya.

Kebakaran di TPA Cipayung, Depok, berhasil dipadamkan. Petugas Damkar masih melakukan proses pendinginan, penyebab dan luas area yang terbakar belum diketahui
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TAGS   kota depok TPA Cipayung DLHK depok tpa cipayung kebakaran kebakaran TPA Cipayung damkar depok

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