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TPA Cipayung Depok Terbakar, Delapan Mobil Damkar Dikerahkan Padamkan Api

Kamis, 16 Juli 2026 – 22:00 WIB
TPA Cipayung Depok Terbakar, Delapan Mobil Damkar Dikerahkan Padamkan Api - JPNN.com Jabar
Personel Damkar Depok tengah memadamkan api di TPA Cipayung, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, pada Kamis (16/7) malam.

Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang membakar area TPA.

Pantauan JPNN.com di lokasi, kobaran api disertai kepulan asap terlihat dari area tempat pembuangan akhir tersebut.

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Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.

"Menurut informasi yang kami terima, kejadian sekitar pukul 20.30 WIB," kata Reni di lokasi kejadian, Kamis malam.

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Reni menyampaikan hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pemicu munculnya api.

"Untuk penyebabnya, kami belum mengetahui dan masih dilakukan investigasi," ujarnya.

Kebakaran melanda TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Delapan mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel dikerahkan
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TAGS   kota depok kebakaran TPA Cipayung TPA Cipayung tpa cipayung kebakaran damkar depok dlhk kota depok

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