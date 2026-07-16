Pemkot Cirebon Optimistis Giant Sea Wall Perkuat Ketahanan Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim

jabar.jpnn.com, KOTA CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon optimistis rencana pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW) di Segmen Cirebon dapat memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim sekaligus mendukung pembangunan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa secara berkelanjutan.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan Workshop Pemantapan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Segmen Cirebon yang digelar di Pelabuhan Cirebon pada Rabu (15/7). Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif.

"Kami sangat menyambut baik adanya Workshop Pemantapan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Segmen Cirebon di Pelabuhan Cirebon," kata Edo saat dikonfirmasi di Cirebon, Kamis.

Ia menegaskan Pemkot Cirebon mendukung penuh proses penyusunan rencana pembangunan tanggul laut agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut Edo, penyusunan rencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha.

"Penyusunan rencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Edo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall. Selain itu, setiap tahapan perencanaan juga perlu memperhatikan karakteristik wilayah pesisir di Segmen Cirebon agar pembangunan berjalan efektif.

Ia berharap penyusunan dokumen perencanaan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.