Wali Kota Bogor Terima Kunjungan Duta Besar Mesir, Bahas Peluang Kerja Sama Strategis

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hasan Farag Elshemy, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (15/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda persahabatan Duta Besar Mesir yang berlangsung selama tiga hari di Kota Bogor.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir di tingkat daerah sekaligus memperkenalkan sejarah, budaya, dan berbagai potensi yang dimiliki Kota Bogor kepada perwakilan negara sahabat.

Dalam penyambutan tersebut, Dedie A. Rachim didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor, Yantie Rachim.

Sementara itu, Duta Besar Mesir hadir bersama istrinya, Dina Farid.

Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas kunjungan persahabatan yang dilakukan Duta Besar Mesir.

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Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi Pemerintah Kota Bogor sekaligus membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Mesir melalui berbagai bentuk kerja sama.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan berharap silaturahmi yang telah terjalin dapat semakin mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Mesir, sekaligus membuka peluang kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak," ujar Dedie Rachim.