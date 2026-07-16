Sebanyak 3.718 Warga Berhasil Dapat Pekerjaan Lewat Infoloker Online Pemkab Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mencatat sebanyak 3.718 pencari kerja berhasil tersalurkan ke berbagai perusahaan melalui layanan informasi lowongan kerja daring (infoloker online) yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang selama periode Januari hingga Mei 2026.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia, mengatakan jumlah tersebut merupakan realisasi penempatan tenaga kerja khusus bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang.

"Jumlah itu baru dari data penempatan tenaga kerja melalui infoloker online Karawang, belum termasuk yang melalui BKK (Bursa Kerja Khusus)," kata Rosmalia.

Menurut dia, hingga saat ini data penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) belum seluruhnya diterima oleh Disnakertrans sehingga realisasi keseluruhannya belum dapat dipublikasikan.

Rosmalia menjelaskan bahwa mekanisme penempatan tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa jalur, di antaranya melalui infoloker online yang disediakan pemerintah daerah maupun melalui Bursa Kerja Khusus yang berada di berbagai lembaga pendidikan atau instansi tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini telah memiliki platform informasi lowongan kerja berbasis daring guna mempermudah pencari kerja memperoleh informasi kesempatan kerja.

Selain penempatan tenaga kerja, Disnakertrans Karawang juga mencatat sebanyak 3.212 warga ber-KTP Karawang mengikuti program pemagangan dalam negeri sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja masyarakat sebelum memasuki dunia industri.