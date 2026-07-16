Update Harga Emas dan Perak Antam 16 Juli 2026: Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kilogram, Lengkap!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam yang diperbarui pada Kamis, 16 Juli 2026 pukul 08.30 WIB menunjukkan harga dasar untuk pecahan 1 gram berada di level Rp2.633.000.
Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.639.583.
Selain pecahan 1 gram, Antam juga menyediakan berbagai ukuran emas batangan mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
Produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga masih tersedia dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran.
Di sisi lain, Antam juga memperbarui harga produk perak murni dan Perak Heritage. Harga yang tercantum untuk produk perak telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut perincian harga terbaru logam mulia yang berlaku pada Kamis, 16 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.
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Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.366.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.369.916
1 gram: Rp2.633.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.639.583
2 gram: Rp5.206.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.219.015
3 gram: Rp7.784.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.803.460
5 gram: Rp12.940.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.972.350
10 gram: Rp25.825.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.889.563
25 gram: Rp64.437.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp64.598.093
50 gram: Rp128.795.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp129.116.988
100 gram: Rp257.512.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp258.155.780
250 gram: Rp643.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp645.123.788
500 gram: Rp1.286.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.290.037.050
1.000 gram (1 kg): Rp2.573.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.580.034.000
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.436.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.440.091
1 gram: Rp2.783.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.789.958
Harga Emas Batangan Edisi Selamat Idulfitri
5 gram: Rp13.913.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.947.783
Harga Emas Batangan Edisi Imlek
8 gram: Rp21.918.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.973.597
88 gram: Rp238.401.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp238.997.604
Harga Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Rp26.830.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.897.075
20 gram: Rp52.860.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.992.150
Harga Perak Murni
250 gram: Rp10.200.000 | Termasuk PPN 11%: Rp11.322.000
500 gram: Rp19.600.000 | Termasuk PPN 11%: Rp21.756.000
Harga Perak Heritage
31,1 gram: Rp1.766.895 | Termasuk PPN 11%: Rp1.961.253
186,6 gram: Rp9.480.016 | Termasuk PPN 11%: Rp10.522.818 (mar7/jpnn)
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Redaktur & Reporter : Yogi Faisal
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