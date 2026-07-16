Update Harga Emas dan Perak Antam 16 Juli 2026: Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kilogram, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam yang diperbarui pada Kamis, 16 Juli 2026 pukul 08.30 WIB menunjukkan harga dasar untuk pecahan 1 gram berada di level Rp2.633.000.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.639.583.

Selain pecahan 1 gram, Antam juga menyediakan berbagai ukuran emas batangan mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga masih tersedia dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran.

Di sisi lain, Antam juga memperbarui harga produk perak murni dan Perak Heritage. Harga yang tercantum untuk produk perak telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga terbaru logam mulia yang berlaku pada Kamis, 16 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.366.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.369.916

1 gram: Rp2.633.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.639.583

2 gram: Rp5.206.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.219.015

3 gram: Rp7.784.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.803.460

5 gram: Rp12.940.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.972.350

10 gram: Rp25.825.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.889.563

25 gram: Rp64.437.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp64.598.093

50 gram: Rp128.795.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp129.116.988

100 gram: Rp257.512.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp258.155.780

250 gram: Rp643.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp645.123.788

500 gram: Rp1.286.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.290.037.050

1.000 gram (1 kg): Rp2.573.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.580.034.000



Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.436.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.440.091

1 gram: Rp2.783.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.789.958



Harga Emas Batangan Edisi Selamat Idulfitri

5 gram: Rp13.913.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.947.783



Harga Emas Batangan Edisi Imlek

8 gram: Rp21.918.800 | Setelah PPh 0,25%: Rp21.973.597

88 gram: Rp238.401.600 | Setelah PPh 0,25%: Rp238.997.604



Harga Emas Batangan Batik Seri III

10 gram: Rp26.830.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp26.897.075

20 gram: Rp52.860.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp52.992.150



Harga Perak Murni

250 gram: Rp10.200.000 | Termasuk PPN 11%: Rp11.322.000

500 gram: Rp19.600.000 | Termasuk PPN 11%: Rp21.756.000



Harga Perak Heritage

31,1 gram: Rp1.766.895 | Termasuk PPN 11%: Rp1.961.253

186,6 gram: Rp9.480.016 | Termasuk PPN 11%: Rp10.522.818 (mar7/jpnn)