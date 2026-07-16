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Info Cuaca Jabodetabek 16-17 Juli 2026: Cerah Berawan, Bogor Bersuhu Minimum 20 Derajat Celsius

Kamis, 16 Juli 2026 – 09:00 WIB
Info Cuaca Jabodetabek 16-17 Juli 2026: Cerah Berawan, Bogor Bersuhu Minimum 20 Derajat Celsius - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Kota Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 16 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan.

Cuaca yang relatif kondusif diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan berlanjut hingga dini hari Jumat, 17 Juli 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Kamis, 16 Juli 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 17 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan membaik dengan langit cerah hingga cerah berawan.

Memasuki dini hari Jumat, 17 Juli 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek diprakirakan tetap didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

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Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan memiliki suhu berkisar 20 hingga 34 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius.

Adapun tingkat kelembapan udara diprakirakan berkisar 40 hingga 88 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.

Prakiraan cuaca Jabodetabek pada Kamis, 16 Juli 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga malam hari. Suhu udara berkisar 20–34 derajat celsius
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