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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 Juli 2026: Mayoritas Wilayah Cerah, Kuningan Berpotensi Hujan Ringan

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 Juli 2026: Mayoritas Wilayah Cerah, Kuningan Berpotensi Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Kamis, 16 Juli 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Kuningan pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode pagi pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan.

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Kondisi tersebut diprediksi masih berlanjut pada siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Namun, pada rentang waktu tersebut masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Kuningan diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hujan ringan yang bersifat lokal.

Potensi hujan diperkirakan tidak merata dan hanya terjadi di wilayah tertentu.

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Memasuki malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Sementara itu, pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca kembali didominasi cerah hingga cerah berawan.

Prakiraan cuaca Jawa Barat pada 16 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di Kabupaten Kuningan
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