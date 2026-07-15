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SPMB 2026 Tuntas, Disdik Depok Klaim Semua Berjalan Lancar

Rabu, 15 Juli 2026 – 22:00 WIB
SPMB 2026 Tuntas, Disdik Depok Klaim Semua Berjalan Lancar - JPNN.com Jabar
Disdik Kota Depok menyatakan SPMB 2026 telah rampung. Keterisian kursi SD Negeri mencapai 97,13 persen, SMP Negeri 99,31 persen, sementara Program RSSG berhasil menampung ribuan siswa. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) menyatakan seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Depok Tahun Ajaran 2026/2027 telah tuntas.

Pelaksanaan dilakukan secara tertib, lancar, dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

Kepala Disdik Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, penyelenggaraan SPMB tahun ini merupakan wujud komitmen Pemkot Depok dalam memperluas kesempatan siswa mendapatkan layanan pendidikan, menjaga proses penerimaan murid baru tetap objektif, serta memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan berlangsung secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

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“Kami atas nama Pemkot Depok menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung kelancaran SPMB Tahun 2026,” ucapnya.

“Apresiasi tersebut diberikan kepada panitia SPMB tingkat kota, panitia sekolah, kepala sekolah, operator, guru, tenaga kependidikan, pengawas, BBPMP Jawa Barat, perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, orang tua, serta berbagai unsur pendukung lainnya,” sambungnya.

Wahid menjelaskan, dalam pelaksanaannya Disdik mencermati berbagai pertanyaan, saran, serta informasi yang muncul di ruang publik, baik melalui media massa maupun media sosial.

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“Pemkot Depok memandang perhatian masyarakat tersebut sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan. Kami menegaskan, seluruh catatan, masukan, dan dinamika yang muncul selama pelaksanaan SPMB akan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan,” terangnya.

“Evaluasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas sistem digital, memperbaiki layanan pengaduan, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat,” lanjutnya.

SPMB 2026 telah selesai, Disdik Depok pastikan semua tahapan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku
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TAGS   kota depok disdik depok SPMB Kota Depok Sistem Penerimaan Murid Baru pemkot depok

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