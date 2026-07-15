Menteri Ara Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran, Data BPS Jadi Acuan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Kepastian itu disampaikan Ara saat meninjau rumah milik Achmad Fauzi, warga kawasan Bodogol, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).

Menurut Ara, pemerintah menggunakan data tunggal BPS agar pelaksanaan program bedah rumah tepat sasaran dan tidak salah penerima.

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"Ini juga perwujudan gotong royong dari sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ara.

Dalam kunjungan tersebut, Ara melihat langsung kondisi rumah Achmad yang sudah rusak di sejumlah bagian.

Saat hujan deras turun, air kerap masuk ke dalam rumah sehingga membuat penghuninya tidak nyaman.

Ara mengatakan proses renovasi rumah akan dimulai pada 27 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 27 Oktober 2026.

"Mulai 27 Juli, selesainya tanggal 27 Oktober," ujarnya.