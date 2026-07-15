BYD Tech Culture Fest 2026 Hadir di Bandung, Kenalkan Teknologi Mobilitas Masa Depan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kota Bandung kembali menjadi panggung inovasi kendaraan elektrifikasi.

PT BYD Motor Indonesia menggelar BYD Tech Culture Fest 2026 di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, pada tanggal 15-19 Juli 2026.

Kegiatan ini juga sebagai upaya mendekatkan teknologi mobilitas masa depan kepada masyarakat melalui konsep yang memadukan teknologi, gaya hidup, dan pengalaman komunitas.

Festival ini menghadirkan beragam aktivitas interaktif, mulai dari test drive kendaraan terbaru BYD, BYD M6 dan Denza D9, hingga Monster Track Experience, B5 Challenge, stan teknologi interaktif, serta berbagai kegiatan keluarga dan area kuliner.

Operation Director PT BYD Motor Indonesia, Nathan Sun mengatakan, Bandung dipilih karena memiliki antusiasme tinggi terhadap perkembangan kendaraan listrik.

Setelah sukses digelar di sejumlah kota, BYD kembali hadir untuk memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai teknologi yang dikembangkan perusahaan.

"Mobilitas masyarakat terus berkembang dan semakin banyak yang memahami pentingnya kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Karena itu kami ingin masyarakat tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan langsung teknologi BYD," ujar Nathan saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).

Dalam ajang tersebut, BYD juga memperkenalkan teknologi Dual Mode (DM) atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan teknologi e-Platform 3.0, Blade Battery, serta platform DM generasi terbaru.