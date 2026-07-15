Hashim Djojohadikusumo Sebut MBG Fondasi Cetak SDM Unggul

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kedaulatan kesehatan dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Adapun untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Hal itu disampaikan Dewan Kehormatan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Hashim Djojohadikusumo saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Kedaulatan Kesehatan Indonesia yang digelar DPP PIKI di Kota Bandung.

Hashim mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mentransformasikan bangsa.

"Strategi besar Pak Prabowo dan pemerintahan sekarang adalah mentransformasikan bangsa," kata Hashim saat ditemui seusai acara, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup perumahan, lingkungan, hingga pendidikan.

"Kesehatan manusia juga tergantung pada lingkungannya. Harus ada air bersih, rumah yang layak huni, serta program kesehatan yang baik. Semuanya ditujukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul pada 2045," ujarnya.

Adik Prabowo Subianto itu menegaskan Program MBG menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda.