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Hashim Djojohadikusumo Sebut MBG Fondasi Cetak SDM Unggul

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:30 WIB
Hashim Djojohadikusumo Sebut MBG Fondasi Cetak SDM Unggul - JPNN.com Jabar
Dewan Pembina Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Hashim Djojohadikusumo saat ditemu seusai menjadi pembicara dalam seminar Kedaulatan Kesehatan Indonesia di Kota Bandung, Rabu (15/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kedaulatan kesehatan dinilai menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Adapun untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Hal itu disampaikan Dewan Kehormatan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Hashim Djojohadikusumo saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Kedaulatan Kesehatan Indonesia yang digelar DPP PIKI di Kota Bandung.

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Hashim mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mentransformasikan bangsa.

"Strategi besar Pak Prabowo dan pemerintahan sekarang adalah mentransformasikan bangsa," kata Hashim saat ditemui seusai acara, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup perumahan, lingkungan, hingga pendidikan.

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"Kesehatan manusia juga tergantung pada lingkungannya. Harus ada air bersih, rumah yang layak huni, serta program kesehatan yang baik. Semuanya ditujukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul pada 2045," ujarnya.

Adik Prabowo Subianto itu menegaskan Program MBG menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda.

Hashim Djojohadikusumo menyebut Program Makan Bergizi Gratis menjadi fondasi kedaulatan kesehatan untuk mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
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TAGS   Indonesia Emas 2045 Maruarar Sirait makan bergizi gratis Hashim S. Djojohadikusumo program mbg kedaulatan kesehatan kedaulatan kesehatan indonesia PIKI persatuan inteligensia kristen indonesia gizi anak indonesia

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