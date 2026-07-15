JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Flash Sale 7.7 Dongkrak Kiriman Pos Indonesia hingga 165 Ton per Hari

Flash Sale 7.7 Dongkrak Kiriman Pos Indonesia hingga 165 Ton per Hari

Rabu, 15 Juli 2026 – 17:01 WIB
Flash Sale 7.7 Dongkrak Kiriman Pos Indonesia hingga 165 Ton per Hari - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pengiriman Pos Indonesia. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) mencatat lonjakan volume kiriman selama periode flash sale 7.7.

Rata-rata kiriman yang diproses meningkat menjadi 165 ton per hari atau naik sekitar 37,5 persen dibandingkan kondisi normal.

Operation General Manager Sentral Pengolahan Pos Jakarta Galang Budi Mulyo mengatakan, kenaikan volume kiriman mulai terlihat sejak berbagai marketplace menggelar promo belanja 7.7.

Baca Juga:

"Pada kondisi normal, rata-rata kiriman yang kami proses sekitar 120 ton per hari. Selama momentum flash sale 7.7, volumenya meningkat menjadi sekitar 165 ton per hari atau naik 37,5 persen," kata Galang, dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (15/7/2026).

Menurut Galang, peningkatan tersebut tidak mengganggu operasional karena Pos Indonesia telah menyiagakan seluruh tim untuk memastikan proses sortir hingga distribusi berjalan sesuai target.

Selain dipicu tingginya transaksi e-commerce, Pos Indonesia juga mencatat peningkatan kiriman yang berkaitan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Baca Juga:

Salah satu layanan yang mengalami kenaikan permintaan ialah pengiriman sepeda motor milik mahasiswa yang akan kembali menempuh perkuliahan di berbagai daerah.

"Memasuki tahun ajaran baru, terutama mahasiswa yang akan kembali ke kampus, kami juga melihat peningkatan pengiriman kendaraan roda dua dari dan menuju Jakarta. Tujuan terbanyak saat ini adalah wilayah Sumatera," ujarnya.

Volume kiriman Pos Indonesia melonjak menjadi 165 ton per hari selama momentum belanja online 7.7.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   flash sale 7.7 kiriman Pos Indonesia pos indonesia posInd pengiriman pos indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU