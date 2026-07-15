BYD M6 DM PHEV Jalani Uji Berat di Bandung-Subang, Teknologi Dual Mode Unjuk Gigi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - BYD Indonesia menguji kemampuan MPV plug-in hybrid (PHEV) terbarunya, BYD M6 DM PHEV, melalui kegiatan Media Experience BYD DM Technology Challenge di Bandung, Selasa (14/7/2027).

Puluhan jurnalis dan konten kreator otomotif diajak menjajal langsung kendaraan tersebut di berbagai kondisi jalan, mulai dari kawasan perkotaan, jalan tol, hingga tanjakan menuju kawasan wisata Asstro Highland, Subang.

Rute pengujian dimulai dari Showroom BYD Arista Suci Bandung menuju Istora Resto Jatiluhur, Purwakarta, dilanjutkan ke Asstro Highland Subang, kemudian berakhir di SPBU Setiabudi Bandung. Total jarak yang ditempuh mencapai sekitar 151 kilometer.

Selama perjalanan, peserta merasakan perpaduan kerja motor listrik dan mesin bensin yang menjadi andalan teknologi Dual Mode (DM) milik BYD.

Perpindahan sumber tenaga berlangsung halus tanpa hentakan sehingga karakter berkendaranya terasa nyaman di berbagai kondisi jalan.

BYD juga menyiapkan sejumlah tantangan untuk menguji kemampuan kendaraan.

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Salah satunya adalah membawa masing-masing 10 bola tenis yang diletakkan di kap depan dan atap mobil saat melintasi lintasan khusus di kawasan Istora Resto Jatiluhur.

Tantangan tersebut dirancang untuk menguji kestabilan kendaraan, karakter suspensi, serta kehalusan pengemudi dalam mengoperasikan pedal gas dan rem.