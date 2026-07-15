Asyik Bermain di Empang Bekas Galian, Dua Anak di Karawang Tewas Tenggelam

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dua anak dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kolam atau empang bekas galian di kawasan Perumahan Puri Raya Residence, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (14/7).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan para saksi, peristiwa bermula saat lima anak bermain di sekitar empang bekas galian tersebut.

"Dari lima anak itu, tiga anak di antaranya berenang ke dalam empang, sedangkan dua lainnya berada di darat," kata Cep Wildan dalam keterangannya.

Setelah menerima informasi dari warga, saksi bersama sejumlah warga lainnya segera mendatangi lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan.

Dalam proses evakuasi, seorang anak perempuan berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat.

Namun, setelah dilakukan pencarian kembali, dua anak laki-laki ditemukan di dasar kolam dan segera dilarikan ke Klinik Shafa Medika untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis, kedua anak tersebut dinyatakan meninggal dunia.

Korban diketahui masing-masing berinisial RDP (7 tahun) dan AES (6 tahun), yang merupakan warga Perumahan Puri Raya Residence, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.