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Musim Kemarau, 3 Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di Garut dalam Sepekan

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:00 WIB
Musim Kemarau, 3 Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di Garut dalam Sepekan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, GARUT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut mencatat tiga kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi selama sepekan terakhir di tengah musim kemarau.

Seluruh kejadian berhasil ditangani dengan cepat sehingga kobaran api tidak sempat meluas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, mengatakan ketiga titik kebakaran tersebut berada di Kecamatan Malangbong dan Kecamatan Tarogong Kaler.

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"Kebakaran hutan dan lahan kemarin ada tiga lokasi, kemarin di Malangbong, di Tarogong Kaler dua, itu baru sementara," kata Aah di Garut, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Penetapan status tersebut disertai instruksi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi kebakaran.

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Aah menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan akibat musim kemarau, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Garut hingga saat ini masih tergolong terbatas dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Saat ini kategorinya belum masif," ujarnya.

BPBD Kabupaten Garut mencatat tiga kejadian kebakaran hutan dan lahan selama sepekan terakhir. Seluruh titik api berhasil ditangani dengan cepat
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