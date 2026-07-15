35 Capaska Kota Depok Jalani Latihan Intensif Jelang HUT ke-81 RI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 35 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) Kota Depok mulai menjalani latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2026.

Latihan intensif tersebut berlangsung di Lapangan Balai Kota Depok sejak awal Juli 2026, sekitar satu bulan menjelang pelaksanaan upacara kenegaraan tingkat Kota Depok.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Indra Kusuma Cahyadi, mengatakan para Capaska sebelumnya telah menjalani latihan dasar selama hampir dua bulan di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong.

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"Iya, mulai intens di Balai Kota, setelah hampir dua bulan mereka latihan dasar di Kostrad Cilodong," kata Indra.

Sebanyak 35 peserta yang terdiri atas 18 pelajar putra dan 17 pelajar putri jenjang sekolah menengah atas (SMA) dipersiapkan tidak hanya dari sisi kemampuan baris-berbaris, tetapi juga ketahanan fisik, mental, serta kedisiplinan.

Menurut Indra, pada tahap latihan saat ini materi yang diberikan lebih difokuskan pada penyempurnaan formasi baris-berbaris yang telah dirancang oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Depok.

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Latihan dijadwalkan berlangsung tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan harapan seluruh Capaska mampu menjalankan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka secara maksimal saat upacara peringatan HUT ke-81 RI.

"Kami minta kedisiplinan, stamina, semangatnya dijaga, harus fokus latihan dan jaga kekompakan," ujar Indra.