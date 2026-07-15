Demi Hal Ini, Pemprov Jabar Rela Bongkar Bangunan Perpustakaan Gasibu

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai melakukan penyesuaian fisik terhadap bangunan Perpustakaan Gasibu di Kota Bandung sebagai bagian dari penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan kawasan menjadi ruang publik yang lebih fungsional, tertata, dan representatif bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pembongkaran atau penghapusan bangunan fisik Perpustakaan Gasibu telah melalui seluruh tahapan administrasi dan regulasi yang berlaku, termasuk penyelesaian proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

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"Bangunan Perpustakaan Gasibu diadaptasikan dengan desain lanskap penataan Gasibu yang terintegrasi dengan halaman Gedung Sate. Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antara elemen alam dan elemen buatan di kawasan Gasibu agar lebih fungsional, rapi, dan indah," ujar Herman.

Menurut dia, penataan kawasan tidak akan mengurangi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyediakan layanan literasi bagi masyarakat.

Sebaliknya, layanan perpustakaan akan bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi melalui sistem perpustakaan digital.

"Perpustakaan Gasibu akan bertransformasi menjadi perpustakaan digital sehingga masyarakat dapat mengakses layanan literasi secara lebih mudah dan modern," katanya.

Selain menghadirkan layanan digital, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan armada perpustakaan keliling atau mobile library yang akan beroperasi di sekitar kawasan Gasibu.