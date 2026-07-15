Pemkab Bandung Siap Sulap Eks RS Soreang yang Terbengkalai Jadi SMPN 5

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung menyiapkan bangunan bekas Rumah Sakit (RS) Soreang sebagai gedung definitif bagi SMP Negeri (SMPN) 5 Soreang.

Pemanfaatan bangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan seiring meningkatnya jumlah peserta didik di Kecamatan Soreang setiap tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, mengatakan SMPN 5 Soreang telah beroperasi selama tiga tahun dan akan meluluskan angkatan pertama pada 2026.

Selama ini, kegiatan belajar mengajar masih menumpang di ruang kelas SD Cibiru Soreang.

"Selama ini aktivitas pembelajaran masih menumpang dengan menggunakan ruang kelas di salah satu SD di Soreang. Setelah kami melakukan survei langsung ke lapangan, ternyata dari sisi konstruksi, bangunan eks RS Soreang bisa menjadi alternatif yang sangat representatif," kata Asep.

Menurut dia, bangunan tersebut sebelumnya difungsikan sebagai sekolah dasar sehingga dinilai layak untuk kembali dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan.

Selain memiliki nilai historis sebagai fasilitas pendidikan, lokasi eks RS Soreang juga dinilai strategis.

Gedung tersebut berada di pusat Kecamatan Soreang dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas publik, seperti Kantor Kecamatan Soreang, Polsek Soreang, Masjid Agung Soreang, serta Alun-Alun Soreang.