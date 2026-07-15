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Tradisi Nadran Kembali Digelar di Muaragembong Bekasi, Nelayan Melarungkan Kepala Kerbau ke Laut

Rabu, 15 Juli 2026 – 10:00 WIB
Tradisi Nadran Kembali Digelar di Muaragembong Bekasi, Nelayan Melarungkan Kepala Kerbau ke Laut - JPNN.com Jabar
Sekitar 700 hingga 800 kapal nelayan mengikuti tradisi Nadran 2026 di Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Tradisi larung sesaji menjadi wujud syukur sekaligus harapan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Tradisi pesta laut atau Nadran 2026 kembali digelar secara meriah di perairan Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/7).

Sedikitnya 700 hingga 800 kapal, yang didominasi kapal nelayan lokal, mengikuti prosesi larung sesaji sebagai puncak rangkaian acara.

Ketua Panitia Nadran 2026, Rasim, mengatakan antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir.

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Prosesi larung sesaji dilakukan di perairan yang berjarak sekitar tiga kilometer dari titik keberangkatan peserta di Kampung Muara Bendera.

"Total yang mengikuti tradisi pesta laut di perairan Muaragembong tahun ini sekitar 700 hingga 800 kapal," ujar Rasim.

Ia menjelaskan, lokasi pelaksanaan larung sesaji memiliki kedalaman mencapai belasan meter.

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Dalam prosesi tersebut, masyarakat melarungkan sesaji berupa kepala kerbau sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan.

Menurut Rasim, tradisi Nadran merupakan bentuk ungkapan rasa syukur para nelayan kepada Allah SWT atas rezeki berupa hasil laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Sekitar 700 hingga 800 kapal nelayan mengikuti tradisi Nadran 2026 di Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, Kabupaten Bekasi
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TAGS   Tradisi pesta laut Nadran Nadran Muaragembong Pesta Laut Muaragembong Tradisi Nadran Bekasi Larung sesaji Muaragembong Desa Pantai Bahagia tradisi nelayan Kecamatan Muaragembong kabupaten bekasi

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